The Times: Украина сбила российские самолеты А-50 системами С-200 и ЗРК Patriot

По данным представителя ГУР, у Украины было несколько попыток атаковать российскую авиацию

Самолет А-50 россиян (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Британская газета The Times со ссылкой на старшего офицера украинской военной разведки пишет, что во время операций по сбитию российских самолетов А-50 в этом году Украина использовала советские системы С-200 и комплексы противовоздушной обороны Patriot.

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По словам собеседника журналистов, в мае 2022 года Украина решила восстановить системы С-200 для боевого применения, военное командование искало офицеров, имеющих опыт работы с этой системой, а также инженеров для восстановления пусковых установок и ракет.

Первую атаку с использованием С-200 украинские военные провели осенью 2023 года, но российский А-50 сменил курс и избежал поражения. Несмотря на это, операция дала ценный опыт украинским военным.

Вторая попытка, состоявшаяся в начале 2024 года, была рискованной – комплексы Patriot пришлось разместить близко к фронту. Успешная атака была совершена 14 января 2024 года, когда российский самолет А-50 был уничтожен менее чем через две минуты после запуска ракеты. Тогда же был поврежден самолет Ил-22.

Когда Россия поняла, что ее самолеты оказались в зоне действия украинских ракет, А-50 увели подальше, но они все еще оставались в зоне действия С-200. 23 февраля 2024 года украинские военные под руководством ГУР нанесли удар по второму А-50 в 170 км от линии фронта.

Украинские военные также использовали систему С-300 в качестве приманки, чтобы заманить российские самолеты в зону действия Patriot. Как сообщил подполковник ВВС Украины, российские самолеты пытались уничтожить С-300, но были сбиты Patriot и другими системами. В результате два самолета были сбиты С-300 и четыре — комплексами Patriot.

Кроме того, Украина атаковала российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае. Самолет был уничтожен при выполнении боевого задания по пуску ракет. Хотя Москва утверждает, что это была техническая неисправность, офицеры ГУР указывают на результативность своих действий, что заставило Россию поменять тактику.

Вечером 14 января появилась информация о сбитии самолетов: разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

Бывший главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил сбивание двух воздушных судов кафиров: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

15 января начальник ГУР Буданов заявил, что российский А-50 был уничтожен сразу, тогда как воздушный командный пункт Ил-22М11 был сильно поврежден. Он также рассказал, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России действовать и поддерживать связь в зоне боевых действий "круглосуточно".

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