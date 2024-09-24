The Times: Україна збила російські літаки А-50 системами С-200 та ЗРК Patriot

За даними представника ГУР, в України було кілька спроб атакувати російську авіацію

Літак А-50 росіян (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Британська газета The Times, посилаючись на старшого офіцера української воєнної розвідки, пише, що під час операцій зі збиття російських літаків А-50 цього року Україна використовувала радянські системи С-200 та комплекси протиповітряної оборони Patriot.

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За словами співрозмовника журналістів, у травні 2022 року Україна вирішила відновити системи С-200 для бойового застосування, військове командування шукало офіцерів, які мали досвід роботи з цією системою, а також інженерів для відновлення пускових установок і ракет.

Першу атаку з використанням С-200 українські військові провели восени 2023 року, але російський А-50 змінив курс і уникнув ураження. Попри це, операція дала цінний досвід для українських військових.

Друга спроба, яка відбулася на початку 2024 року, була ризикованою — комплекси Patriot довелося розмістити близько до фронту. Успішну атаку здійснили 14 січня 2024 року, коли російський літак А-50 був знищений менш ніж за дві хвилини після запуску ракети. Тоді ж було пошкоджено літак Іл-22.

Коли Росія зрозуміла, що її літаки опинилися в зоні дії українських ракет, А-50 відвели подалі, але вони все ще залишалися в зоні дії С-200. 23 лютого 2024 року українські військові під керівництвом ГУР завдали удару по другому А-50 за 170 км від лінії фронту.

Українські військові також використали систему С-300 як приманку, щоб заманити російські літаки в зону дії Patriot. Як повідомив підполковник ВПС України, російські літаки намагалися знищити С-300, але були збиті Patriot та іншими системами. В результаті, два літаки були збиті С-300 і чотири — комплексами Patriot.

Окрім того, Україна атакувала російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який зазнав катастрофи в Ставропольському краї. Літак був знищений під час виконання бойового завдання з пуску ракет. Хоча Москва стверджує, що це була технічна несправність, офіцери ГУР вказують на результативність своїх дій, що змусило Росію змінити тактику.

Ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття літаків: розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

Колишній головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

15 січня начальник ГУР Буданов заявив, що російський А-50 був знищений відразу, тоді як повітряний командний пункт Іл-22М11 був дуже пошкоджений. Він також розповів, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність Росії діяти та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій "цілодобово".

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