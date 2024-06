У США заявили, що ЗСУ могли знищити А-50 з допомогою Patriot. У Повітряних силах не коментують

Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе заявила, що Збройні Сили України знищили в січні літак А-50 начебто з допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати це LIGA.net.

Військова Клементе розповіла, що Сили оборони начебто для цього використали тактику повітряної засідки — SAMbush. Ця тактика передбачає переміщення комплексів протиповітряної оборони на передні краї.

За її словами, Сили оборони спеціально готувалися до цього. Операція розпочалася серед ночі — захисники активували батарею Patriot та почали рухатися на вогневу позицію, а після відпрацювання повернулися на місце дислокації, зазначила вона.

Також вона додала, не бачила таких операцій за 22 роки роботи в протиповітряній обороні.

"They have probably a #PATRIOT Bn [worth].. Some of this is being used to protect static sites.. others are being moved around and doing some really historic things..One of them is a #SAMbush.. stretching the very edges..to engage the first A-50 system back in Jan"

(🎥US Army) pic.twitter.com/GhB9btUvJn