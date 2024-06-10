В США заявили, что ВСУ могли сбить А-50 с помощью Patriot. Воздушные силы не комментируют

14 января Силы обороны сбили над Азовским морем самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и поразили воздушный пункт управления врага Ил-22

А-50 (Фото: Википедия)

Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США Розанна Клементе заявила , что Вооруженные Силы Украины уничтожили в январе самолет А-50 якобы с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. В Воздушных силах ВСУ отказались комментировать.

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Военная Клементе рассказала, что Силы обороны якобы использовали тактику воздушной засады — SAMbush. Эта тактика предполагает перемещение комплексов противовоздушной обороны на передние края.

По ее словам, Силы обороны специально готовились к этому. Операция началась ночью — защитники активировали батарею Patriot и начали двигаться на огневую позицию, а после отработки вернулись на место дислокации, отметила она.

Также она добавила, не видела таких операций за 22 года работы в противовоздушной обороне.

"У них есть probably a #PATRIOT Bn [worth].. Некоторые из них используются для защиты статических объектов. edges..to ввести первый A-50 system back in Jan"

(🎥US Army) pic.twitter.com/GhB9btUvJn — AirPower 2.0 (MIL_STD) (@AirPowerNEW1) June 9, 2024

LIGA.net обратилась к Воздушным силам Вооруженных Сил Украины по этому вопросу, но в ПС не раскрывают детали.

Вечером 14 января появилась информация о сбитии самолетов: разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

Бывший главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил сбитие двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

15 января начальник ГУР Буданов заявил , что российский А-50 был уничтожен сразу, тогда как воздушный командный пункт Ил-22М11 был сильно поврежден. Он также рассказал, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России действовать и поддерживать связь в зоне боевых действий "круглосуточно".

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