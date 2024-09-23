Нидерланды передадут Украине три пусковые установки к ЗРК Patriot

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна уже передала радарную систему в систему ПВО

Пусковые установки Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Нидерланды в скором времени поставят Украине три пусковые установки в зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом в интервью Delfi заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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"Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, необходимые для укомплектования системы", – сказал он.

По словам Брекельманса, существует несколько стран, которые также стремятся помочь Украине с противовоздушной обороной и делают все возможное для этого.

Однако они сталкиваются с определенными проблемами, усложняющими сбор системы. Министр отметил, что это зависит от желания других стран быть открытыми в этом вопросе.

Причина, почему не всегда можно поделиться информацией, заключается в желании не информировать Россию.

"Если я раскрою все оперативные детали, мы сделаем Россию умнее, чем она есть на самом деле. Я не считаю, что мы должны информировать Россию", — подчеркнул он.

Нидерланды – страна, позволяющая Украине использовать ее оружие для ударов вглубь РФ. Это относится и к истребителям F-16.

К концу лета Украине должна была поступить партия танков Leopard 2A4, которые приобрели Дания и Нидерланды.

Также Вооруженные Силы Украины получат от Нидерландов партию вездеходов Viking.

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