Министр обороны Нидерландов: Завершения войны в Украине не стоит ожидать в 2024-2025 годах
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что не следует ожидать завершения российско-украинской войны в 2024 и 2025 годах. Его цитирует LRT.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Отвечая на вопрос, может ли война России против Украины закончиться в этом году, Брекельманс сказал: "Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что закончится и в следующем году".
Глава оборонного ведомства Нидерландов заявил, что союзники должны оказывать Украине максимальную военную помощь и быть реалистами, поскольку ситуация на поле боя сложная.
"Это значит, что мы должны сделать больше, но мы также не должны завышать наши ожидания", – подытожил Брекельманс.
- Нидерланды – страна, позволяющая Украине использовать ее оружие для ударов вглубь РФ. Это относится и к истребителям F-16.
- К концу лета в Украину должна была поступить партия танков Leopard 2A4, которые приобрели Дания и Нидерланды.
- Также Вооруженные Силы Украины получат от Нидерландов партию вездеходов Viking.
Читайте также: Нидерланды выделили 20 млн евро на FPV-дроны для Украины