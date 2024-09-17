Министр обороны Нидерландов: Завершения войны в Украине не стоит ожидать в 2024-2025 годах

Рубен Брекельманс (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что не следует ожидать завершения российско-украинской войны в 2024 и 2025 годах. Его цитирует LRT.

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Отвечая на вопрос, может ли война России против Украины закончиться в этом году, Брекельманс сказал: "Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что закончится и в следующем году".

Глава оборонного ведомства Нидерландов заявил, что союзники должны оказывать Украине максимальную военную помощь и быть реалистами, поскольку ситуация на поле боя сложная.

"Это значит, что мы должны сделать больше, но мы также не должны завышать наши ожидания", – подытожил Брекельманс.

Нидерланды – страна, позволяющая Украине использовать ее оружие для ударов вглубь РФ. Это относится и к истребителям F-16.

К концу лета в Украину должна была поступить партия танков Leopard 2A4, которые приобрели Дания и Нидерланды.

Также Вооруженные Силы Украины получат от Нидерландов партию вездеходов Viking.

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