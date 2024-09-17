Міністр оборони Нідерландів: Завершення війни в Україні не варто очікувати у 2024-2025 роках

Рубен Брекельманс (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що не варто очікувати завершення російсько-української війни у 2024 та 2025 роках. Його цитує LRT.

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Відповідаючи на запитання, чи може війна Росії проти України закінчитися цьогоріч, Брекельманс сказав: "Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року".

Глава оборонного відомства Нідерландів заявив, що союзники мають надавати Україні максимальну військову допомогу та "бути реалістами", оскільки ситуація на полі бою складна.

"Це означає, що ми повинні зробити більше, але ми також не повинні завищувати наші очікування", – підсумував Брекельманс.

Нідерланди – країна, яка дозволяє Україні використовувати її зброю для ударів углиб РФ. Це стосується й винищувачів F-16.

До кінця літа Україні мала надійти партія танків Leopard 2A4, які придбали Данія та Нідерланди.

Також Збройні Сили України отримають від Нідерландів партію всюдиходів Viking.

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