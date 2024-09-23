Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot

Глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна вже передала радарну систему до системи ППО

Пускові установки Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Нідерланди незабаром поставлять Україні три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це в інтерв'ю Delfi заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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"Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи", – сказав він.

За словами Брекельманса, є кілька країн, які також прагнуть допомогти Україні з протиповітряною обороною і роблять все можливе для цього.

Проте вони стикаються з певними проблемами, які ускладнюють збір системи. Міністр зазначив, що це залежить від бажання інших країн бути відкритими в цьому питанні.

Причина, чому не завжди можливо поділитися інформацією, полягає в бажанні не інформувати Росію.

"Якщо я розкрию всі оперативні деталі, ми зробимо Росію розумнішою, ніж вона є насправді. Я не вважаю, що ми повинні інформувати Росію", — підкреслив він.

Нідерланди – країна, яка дозволяє Україні використовувати її зброю для ударів углиб РФ. Це стосується й винищувачів F-16.

До кінця літа Україні мала надійти партія танків Leopard 2A4, які придбали Данія та Нідерланди.

Також Збройні Сили України отримають від Нідерландів партію всюдиходів Viking.

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