Российские захватчики уничтожили макеты украинских систем противовоздушной обороны и самолета на двух аэродромах и, в частности, выдали это за реальное уничтожение Patriot. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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"Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему! Как исключение, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БПЛА", – написал он.

Олещук сообщил: на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге 3 июля и в районе "Южное" в Одесской области 6 июля личный состав Воздушных сил успешно провел мероприятия по пассивной обороне.

Командующий поблагодарил всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК.

"У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут. Сохраняйте спокойствие и единство! Враг коварен, но мы – сильнее!", – подытожил он.

На видео оккупанты, в частности, заявляют о якобы уничтожении радиолокационной станции Giraffe и двух пусковых установок Patriot.

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1 июля россияне ударили баллистической ракетой по аэродрому в Миргороде. Пропагандисты сразу заявили, что в результате удара им удалось уничтожить два украинских сверхзвуковых истребителя Су-27. Читайте большой разбор события на LIGA.net .

4 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесскому району – погиб человек, семь раненых, повреждена гражданская портовая инфраструктура.

5 июля Украина получила третий комплекс ПВО Patriot из Германии.

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