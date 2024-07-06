Російські загарбники знищили макети українських систем протиповітряної оборони та літака на двох аеродромах і, зокрема, видали це за реальне знищення Patriot. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук та показав відео з ресурсу окупантів.

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"Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки й людей. Але жодна зі сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло, чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА", – написав він.

Олещук повідомив, що на аеродромі Долгінцеве у Кривому Розі 3 липня та у районі "Южне" на Одещині 6 липня особовий склад Повітряних сил успішно провів заходи з пасивної оборони.

Командувач подякував усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК.

"У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть. Зберігайте спокій і єдність! Ворог підступний, але ми – сильніші!", – підсумував він.

На відео окупанти, зокрема, заявляють про буцімто знищення радіолокаційної станції Giraffe та двох пускових установок Patriot.

ДОПОВНЕНО. Повітряне командування "Південь" повідомило, що за 6 липня захисники з ППО знищили вісім російських дронів над півднем: шість розвідувальних – по два ZALA і Supercam та по одному "Мерлін-ВР" і "Орлан-10", а також два камікадзе "Ланцет".

Окупанти атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно, "Іскандерами-М", зазначили військові.

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1 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по аеродрому у Миргороді. Пропагандисти одразу заявили, що внаслідок удару їм вдалось знищити два українські надзвукові винищувачі Су-27. Читайте великий розбір події на LIGA.net .

4 липня російські загарбники здійснили ракетний удар по Одеському району – загинула людина, сім поранених, пошкоджено цивільну портову інфраструктуру.

5 липня Україна отримала третій комплекс ППО Patriot з Німеччини.

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