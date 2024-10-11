В Киеве гремят взрывы: Россия атакует ударными дронами, работает ПВО
Рано утром 11 октября Россия в очередной раз атакует ударными дронами. В Киеве работает противовоздушная оборона, сообщили начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко и мэр столицы Виталий Кличко.
"В столице слышны звуки взрывов – работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", – написал Кличко в 05:25.
Тревога в Киеве объявлена с 03:16 из-за угрозы вражеских беспилотников.
В 04:01 Попко сообщил, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.
На момент публикации новости тревога в столице все еще продолжается.
Воздушные силы отчитываются и о других группах "шахедов", атакующих Украину. В частности, зафиксированы беспилотники в Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской и Полтавской областях.
- В ночь на 10 октября россияне атаковали украинские регионы ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 41 дрон.
- Утром 10 октября оккупанты атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог: повреждена пятиэтажка.
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