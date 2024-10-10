Россия атаковала "шахедами" Кривой Рог: повреждена пятиэтажка – фото

Сергей Лысак (Фото: Facebook чиновника)

Утром 10 октября российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак.

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"Утром российская армия атаковала Кривой Рог БпЛА. Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг ударил по Синельниковскому району, попав по территории агрофирмы: пожар уничтожил склад, повреждены грузовики и другая хозяйственная техника. Раненый 45-летний мужчина был доставлен в больницу.

ДОПОЛНЕНО в 09:02. В городе в результате дроновой атаки повреждена крыша дома, в одном из подъездов разрушена лестничная клетка, добавил Лысак. Шесть человек удалось спасти из поврежденной части здания. Кроме того, в доме произошла авария газовой трубы, возник пожар.

Сергей Лысак/Telegram

Сергей Лысак/Telegram