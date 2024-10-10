Россия атаковала "шахедами" Кривой Рог: повреждена пятиэтажка – фото

Россия атаковала "шахедами" Кривой Рог: повреждена пятиэтажка – фотодополнено
Утром 10 октября российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак.
"Утром российская армия атаковала Кривой Рог БпЛА. Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", – говорится в сообщении.
Кроме того, враг ударил по Синельниковскому району, попав по территории агрофирмы: пожар уничтожил склад, повреждены грузовики и другая хозяйственная техника. Раненый 45-летний мужчина был доставлен в больницу.
ДОПОЛНЕНО в 09:02. В городе в результате дроновой атаки повреждена крыша дома, в одном из подъездов разрушена лестничная клетка, добавил Лысак. Шесть человек удалось спасти из поврежденной части здания. Кроме того, в доме произошла авария газовой трубы, возник пожар.
- Вечером 9 октября россияне нанесли удары баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области, погибли пять человек, еще девять ранены.
- Сегодня же, 10 октября, российские оккупационные войска атаковали Запорожье, есть разрушения пяти частных домов, четверо людей ранены.