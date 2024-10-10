Россияне ударили авиабомбами по Запорожью: разрушены дома, ранены люди – фото
Фото: Иван Федоров/Telegram

Утром 10 октября русские оккупационные войска атаковали Запорожье, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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В 06:06 Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб на Запорожье.

По словам Федорова, россияне разрушили частные дома, известно о двух пострадавших, медики оказывают им помощь.

Детали глава ОВА пообещал позже.

Фото: Іван Федоров
Фото: Иван Федоров
Фото: Іван Федоров
Фото: Иван Федоров
  • Вечером 9 октября россияне нанесли удары баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области, погибли пять человек, еще девять – ранены.
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