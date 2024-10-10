Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, є поранені – фото

Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, є поранені – фотодоповнено
Уранці 10 жовтня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, є руйнування і постраждалі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
О 06:06 Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіабомб на Запоріжжя.
За словами Федорова, росіяни зруйнували приватні будинки, відомо про двох постраждалих, медики надають їм допомогу.
Деталі глава ОВА пообіцяв згодом.
ДОПОВНЕНО о 08:44. Кількість поранених зросла до чотирьох, серед них є дитина, повідомили у ДСНС. Частково зруйновано п'ять приватних будинків, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще п'ять домівок, гараж і господарча споруда.
- Ввечері 9 жовтня росіяни завдали ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, загинули п'ятеро людей, ще дев'ять – поранені.