Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, є поранені – фото

Фото: Іван Федоров/Telegram

Уранці 10 жовтня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, є руйнування і постраждалі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 06:06 Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіабомб на Запоріжжя.

За словами Федорова, росіяни зруйнували приватні будинки, відомо про двох постраждалих, медики надають їм допомогу.

Деталі глава ОВА пообіцяв згодом.

ДОПОВНЕНО о 08:44. Кількість поранених зросла до чотирьох, серед них є дитина, повідомили у ДСНС. Частково зруйновано п'ять приватних будинків, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще п'ять домівок, гараж і господарча споруда.

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров