Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області: є загиблі й поранені

Під час атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Панами

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У середу, 9 жовтня, росіяни завдали ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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За його даними, унаслідок російської атаки загинули п’ять людей. Ще дев’ять людей отримали поранення. Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро людей перебувають у важкому стані.

Крім того, під час атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз Shui Spirit.

Кулеба зазначив, що це вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні.

"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору – достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", – наголосив міністр.

ДОПОВНЕНО О 22:45. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих унаслідок атаки зросла до шести.

Ще вісім людей зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані.

ДОПОВНЕНО О 23:40. Кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу збільшилася до 11 осіб. Семеро людей у важкому стані, заявив Кіпер.

6 жовтня стало відомо, що через російську атаку "Іскандером-М" на Одеську область було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами, унаслідок влучань є загиблий і поранені. Було пошкоджено цивільне судно під прапором Палау.