Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: есть погибшие и раненые

Во время атаки повреждено гражданское судно под флагом Панамы

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В среду, 9 октября, россияне нанесли удары баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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По его данным, в результате российской атаки погибли пять человек. Еще девять человек получили ранения. Все пострадавшие – украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, во время атаки повреждено гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз Shui Spirit.

Кулеба отметил, что это уже третье иностранное судно, атакованное Россией за последние четыре дня.

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора – достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", – подчеркнул министр.

6 октября стало известно, что из-за российской атаки "Искандер-М" на Одесскую область было повреждено сухогрузное гражданское судно.

7 октября россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами, в результате попаданий есть погибший и раненые. Было повреждено гражданское судно под флагом Палау.