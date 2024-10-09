Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: есть погибшие и раненые
В среду, 9 октября, россияне нанесли удары баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его данным, в результате российской атаки погибли пять человек. Еще девять человек получили ранения. Все пострадавшие – украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пять человек находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, во время атаки повреждено гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз Shui Spirit.
Кулеба отметил, что это уже третье иностранное судно, атакованное Россией за последние четыре дня.
"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора – достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", – подчеркнул министр.
- 6 октября стало известно, что из-за российской атаки "Искандер-М" на Одесскую область было повреждено сухогрузное гражданское судно.
- 7 октября россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами, в результате попаданий есть погибший и раненые. Было повреждено гражданское судно под флагом Палау.