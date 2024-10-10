Росія атакувала "шахедами" Кривий Ріг: пошкоджено п'ятиповерхівку – фото

Росія атакувала "шахедами" Кривий Ріг: пошкоджено п'ятиповерхівку – фотодоповнено
Уранці 10 жовтня російські окупанти атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Сергій Лисак.
"Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, ворог ударив по Синельниківському району, поціливши по території агрофірми: пожежа знищила склад, пошкоджені вантажівки та інша господарська техніка. Поранений 45-річний чоловік, його доставили до лікарні.
ДОПОВНЕНО о 09:02. У місті внаслідок дронової атаки пошкоджений дах будинку, в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина, додав Лисак. Шістьох людей вдалося врятувати з пошкодженої частини будівлі. Крім того, в будинку сталася аварія газової труби, виникла пожежа.
- Увечері 9 жовтня росіяни завдали ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, загинули п'ятеро людей, ще дев'ять – поранені.
- Сьогодні ж, 10 жовтня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, є руйнування п'ятьох приватних будинків, четверо людей поранено.