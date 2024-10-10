Россия ночью атаковала ракетами и 62 ударными дронами: что удалось сбить

Боевая работа продолжается, несколько дронов (вероятно, ударные) находятся в воздушном пространстве Украины

Охота на "шахеды" (Фото: Владимир Зеленский / Facebook)

В ночь на 10 октября россияне атаковали украинские регионы ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 41 дрон. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Всего военными обнаружено и осуществлено сопровождение почти 70 средств воздушного нападения противника:

→ двух баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – временно оккупированный Крым);

→ одной управляемой авиационной ракеты Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

→ двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

→ трех зенитных управляемых ракет С-300 (с оккупированных территорий Донецкой области);

→ 62 ударных дронов (районы пусков – Приморско-Ахтарск и Курск).

В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский дрон в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях.

14 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины — предположительно, в результате работы средств радиоэлектронной борьбы.

Военные отметили, что по состоянию на 11:00 боевая работа продолжается, несколько дронов (вероятно, ударные) – в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается активность разведывательных беспилотников на севере и юге.

В результате российского удара ракетами и ударными дронами поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.