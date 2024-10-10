Росія вночі атакувала ракетами й 62 ударними дронами: що вдалося збити

Полювання на "шахеди" (Фото: Володимир Зеленський / Facebook)

У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували українські регіони ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 41 дрон. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Загалом військовими виявлено та здійснено супровід майже 70 засобів повітряного нападу противника:

→ двох балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – тимчасово окупований Крим);

→ однієї керованої авіаційної ракети Х-31П (з повітряного простору Криму);

→ двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 (з повітряного простору Криму);

→ трьох зенітних керованих ракет С-300 (з окупованих територій Донецької області);

→ 62 ударних дронів (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ та Курськ).

У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий дрон у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

14 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України — ймовірно, внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Військові зазначили, що станом на 11:00 бойова робота триває, декілька дронів (імовірно, ударні) – в повітряному просторі України. Також спостерігається активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

У результаті російського удару ракетами та ударними дронами уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській та Донецькій областях.