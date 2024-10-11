Росія вбила балістикою чотирьох людей в Одеському районі – фото

В результаті російської атаки зруйновано двоповерхівку, де жили і працювали люди. Серед загиблих – 16-річна дівчина

Фото: ДСНС

Росія атакувала Одеську область балістичними ракетами, внаслідок чого загинули чотири людини, зокрема підліток. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Держслужба з надзвичайних ситуацій врятувала чотирьох людей. Троє людей 43, 22 і 16 років загинули під уламками будівлі, і ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

10 людей отримали поранення та травми, девʼятьох постраждалих ушпиталено. Четверо з них у важкому стані.

ДОПОВНЕНО О 09:25. Офіс генпрокурора повідомив, що удару окупанти завдали 10 жовтня близько 22:35. Попередньо, атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення.

У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували українські регіони ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 41 дрон.

Зранку 10 жовтня окупанти атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг: пошкоджено п'ятиповерхівку.

В ніч проти 11 жовтня РФ знову запускала "шахеди", зокрема на Київ.

Читайте також: Росія заявила про "знищення" дивізіону Patriot. Ігнат розповів, що насправді сталося 9 жовтня