Россия убила баллистикой четырех человек в Одесском районе – фото

В результате российской атаки разрушена двухэтажка, где жили и работали люди. Среди погибших – 16-летняя

Фото: ГСЧС

Россия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям спасла четырех человек. Три человека 43, 22 и 16 лет погибли под обломками здания, и еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четверо из них в тяжелом состоянии.

В ночь на 10 октября россияне атаковали украинские регионы ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 41 дрон.

Утром 10 октября оккупанты атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог: повреждена пятиэтажка.

В ночь на 11 октября РФ снова запускала "шахеды", в частности на Киев.

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