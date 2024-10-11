Россия убила баллистикой четырех человек в Одесском районе – фото
Россия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
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В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям спасла четырех человек. Три человека 43, 22 и 16 лет погибли под обломками здания, и еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.
10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четверо из них в тяжелом состоянии.
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