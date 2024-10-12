Россияне ударили по Запорожью – среди пострадавших ребенок, есть разрушения: видео, фото
Ночью 12 октября россияне совершили авиаудары по Запорожью – трое пострадавших, среди них 12-летняя девочка, есть разрушения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Кроме ребенка, пострадали женщины 55 и 22 лет, написал глава обладминистрации Иван Федоров.
Из-за удара полностью разрушен частный дом, аварийно-спасательные работы продолжаются, количество пострадавших уточняется, сообщила ГСЧС.
Также пожарные ликвидировали пламя в складских помещениях и мастерских на площади 15 квадратных метров, повреждены фасады и остекления домов.
В общей сложности привлечены 34 спасателя и шесть единиц техники – на местах работают полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста, отметило ведомство.
По данным спасателей, всего пожары охватили 35 квадратных метров:
- Утром 10 октября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, есть разрушения и пострадавшие.
- Также с утра того дня оккупанты атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог: повреждена пятиэтажка.
- В ночь на 11 октября РФ снова запускала "шахеды", в частности на Киев. В ту же ночь ворог атаковал Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего погибли четыре человека, в том числе подросток.