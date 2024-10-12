Ночью 12 октября россияне совершили авиаудары по Запорожью – трое пострадавших, среди них 12-летняя девочка, есть разрушения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Кроме ребенка, пострадали женщины 55 и 22 лет, написал глава обладминистрации Иван Федоров.

Из-за удара полностью разрушен частный дом, аварийно-спасательные работы продолжаются, количество пострадавших уточняется, сообщила ГСЧС.

Также пожарные ликвидировали пламя в складских помещениях и мастерских на площади 15 квадратных метров, повреждены фасады и остекления домов.

В общей сложности привлечены 34 спасателя и шесть единиц техники – на местах работают полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста, отметило ведомство.

По данным спасателей, всего пожары охватили 35 квадратных метров:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС