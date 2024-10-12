Россияне повредили пожарно-спасательную часть в Константиновке.

В то же время, весь личный состав спасателей находился в укрытии и не пострадал.

Фото: ГСЧС

Из-за российского авиаудара повреждения получила пожарно-спасательная часть в Константиновке Донецкой области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Взрывная волна выбила почти все окна и двери здания, а также повреждения получила кровля и ворота изгороди.

В то же время, весь личный состав спасателей находился в укрытии и не пострадал, отметила ГСЧС.

"Этот акт террора направлен на то, чтобы лишить мирное население необходимой помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций", – акцентировало ведомство.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ранее, утром 6 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску, была повреждена пожарно-спасательная часть.