Россияне повредили пожарно-спасательную часть в Константиновке.
Из-за российского авиаудара повреждения получила пожарно-спасательная часть в Константиновке Донецкой области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Взрывная волна выбила почти все окна и двери здания, а также повреждения получила кровля и ворота изгороди.
В то же время, весь личный состав спасателей находился в укрытии и не пострадал, отметила ГСЧС.
"Этот акт террора направлен на то, чтобы лишить мирное население необходимой помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций", – акцентировало ведомство.
Ранее, утром 6 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску, была повреждена пожарно-спасательная часть.
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