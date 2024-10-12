РФ атаковала неустановленными ракетами и "шахедами" – 24 из 28 сбиты, еще два посадил РЭБ
В ночь на 12 октября россияне атаковали Украину ракетами неустановленного типа и дронами-камикадзе типа Shahed, сообщило командование Воздушных сил.
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По его данным, россияне запускали ракеты из Белгородской области, а "шахеды" – из Курска и Приморско-Ахтарска в РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
В результате противовоздушного боя защитники сбили 24 из 28 "шахедов" в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях, а еще благодаря РЭБ два беспилотника были локационно потеряны, сообщили ПС.
- 12 октября россияне атаковали "шахедами" Николаевщину – один из беспилотников попал на территории фермы, загорелся пожар.
- Ночью россияне совершили авиаудары по Запорожью – трое пострадавших, среди них 12-летняя девочка, есть разрушения.
- В общей сложности было привлечено 34 спасателя и шесть единиц техники – на местах работают полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста, отметила ГСЧС.