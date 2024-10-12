Росіяни атакували невстановленими ракетами та "шахедами" – 24 з 28 збито, ще два посадила РЕБ

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч на 12 жовтня росіяни атакували Україну ракетами невстановленого типу та дронами-камікадзе типу Shahed, повідомило командування Повітряних сил.

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За його даними, росіяни запускали ракети з Бєлгородської області, а "шахеди" – з Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

У результаті протиповітряного бою захисники збили 24 з 28 "шахедів" у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях, а ще завдяки РЕБ два безпілотники були локаційно втрачені, повідомили ПС.

Інфографіка: Повітряні сили