Росіяни атакували невстановленими ракетами та "шахедами" – 24 з 28 збито, ще два посадила РЕБ
У ніч на 12 жовтня росіяни атакували Україну ракетами невстановленого типу та дронами-камікадзе типу Shahed, повідомило командування Повітряних сил.
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За його даними, росіяни запускали ракети з Бєлгородської області, а "шахеди" – з Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
У результаті протиповітряного бою захисники збили 24 з 28 "шахедів" у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях, а ще завдяки РЕБ два безпілотники були локаційно втрачені, повідомили ПС.
- 12 жовтня росіяни атакували "шахедами" Миколаївщину – один з безпілотників влучив на території ферми, зайнялася пожежа.
- Вночі росіяни здійснили авіаудари по Запоріжжю – троє постраждалих, серед них 12-річна дівчинка, є руйнування.
- Загалом було залучено 34 рятувальники та шість одиниць техніки – на місцях працюють поліціянти, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста, зазначила ДСНС.