З Куп'янська та трьох громад поряд вирішили евакуювати усіх цивільних через російські обстріли

На лівому березі Осколу влада вже не може гарантувати відновлення електро-, тепло- та водопостачання через постійні обстріли

Евакуація з Куп'янська (Ілюстративне фото: Нацполіція)

Влада Харківщини оголосила обов'язкову евакуацію усього населення з Куп'янська та трьох громад поряд, у Боровій – евакуація родин із дітьми. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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За його словами, найважча ситуація наразі на Куп'янському напрямку: на лівому березі річки Оскіл, що розділяє саме місто, влада вже не може гарантувати відновлення електро-, тепло- та водопостачання через постійні обстріли – всі ремонтні бригади одразу потрапляють під російський вогонь.

Відповідно, Рада оборони області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації усього цивільного населення на напрямку: це стосується як самого міста Куп'янська, так і ще трьох громад, які знаходиться ближче до лінії фронту.

На лівому березі Осколу знаходиться майже 4000 людей, на правому – близько 3000, додав Синєгубов.

Для евакуації підготовлено місця у Харкові, а також є можливість забезпечити виїзд до населених пунктів Харківщини або інших областей, зазначив посадовець.

Також влада оголосила обов'язкову примусову евакуацію у населеному пункті Борова Ізюмського району, котрий також постійно підпадає під обстріли. Наразі така евакуація у Боровій стосується лише 134 сімей із дітьми.

З Куп'янська та прилеглих громад за останній місяць вдалося вивезти 234 дитини разом із сім'ями, проте через військові загрози влада ухвалила рішення щодо повної евакуації усього цивільного населення.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate