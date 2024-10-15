З Куп'янська та трьох громад поряд вирішили евакуювати усіх цивільних через російські обстріли
Влада Харківщини оголосила обов'язкову евакуацію усього населення з Куп'янська та трьох громад поряд, у Боровій – евакуація родин із дітьми. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
За його словами, найважча ситуація наразі на Куп'янському напрямку: на лівому березі річки Оскіл, що розділяє саме місто, влада вже не може гарантувати відновлення електро-, тепло- та водопостачання через постійні обстріли – всі ремонтні бригади одразу потрапляють під російський вогонь.
Відповідно, Рада оборони області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації усього цивільного населення на напрямку: це стосується як самого міста Куп'янська, так і ще трьох громад, які знаходиться ближче до лінії фронту.
На лівому березі Осколу знаходиться майже 4000 людей, на правому – близько 3000, додав Синєгубов.
Для евакуації підготовлено місця у Харкові, а також є можливість забезпечити виїзд до населених пунктів Харківщини або інших областей, зазначив посадовець.
Також влада оголосила обов'язкову примусову евакуацію у населеному пункті Борова Ізюмського району, котрий також постійно підпадає під обстріли. Наразі така евакуація у Боровій стосується лише 134 сімей із дітьми.
З Куп'янська та прилеглих громад за останній місяць вдалося вивезти 234 дитини разом із сім'ями, проте через військові загрози влада ухвалила рішення щодо повної евакуації усього цивільного населення.
На Харківщині діє гаряча лінія для охочих евакуюватися: 0 800 33 92 91.
- Раніше, 14 жовтня, влада Харківщини вирішила посилити заходи з евакуації мешканців Куп'янського району.