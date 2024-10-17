В результате украинской операции на севере Харьковской области было зачищено 400 гектаров лесного массива, уничтожены сотни оккупантов, десятки единиц техники, а также пополнен обменный фонд пленными россиянам. Главное управление разведки показало новое видео операции, а спикер Национальной гвардии Руслан Музычук рассказал LIGA.net детали.

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Операцию по освобождению лесного массива на север от Липцев провели бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия", спецподразделения ГУР "Артан", Кракен, Международный легион и "Легион Свобода России".

Музычук рассказал, что по результатам удачных штурмовых действий бойцы "Хартии" уничтожили 233 оккупанта, более 300 были ранены и 10 захвачены в плен.

Уничтожены и повреждены 50 единиц бронированной и грузовой техники, более 400 фортификационных объектов противника.

Также ГУР показало новое видео операции от воинов спецподразделения "Артан".

"Операция была непростой, но, как всегда, успешной. По нам работали и самолеты, били ракетами, КАБами, работала ствольная артиллерия, танки, минометы… Несмотря на все – парням удалось выполнить поставленную нашим командиром Кириллом Будановым задачу",- рассказал командир "Артана" с позывным Титан.

15 октября ГУР показало первое видео операции и сообщило, что в результате этих действий удалось завести пехоту 13 бригады "Хартии" с несравнимо низкими потерями.

24 сентября ГУР сообщило об освобождении Волчанского агрегатного завода от россиян.

25 сентября стало известно, что в рамках операции были взяты в плен около 20 оккупантов.

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