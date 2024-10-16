15 октября подразделения Главного управления разведки Министерства обороны провели операцию в Харьковской области, в рамках которой уничтожили почти полк оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео.

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Спецподразделения "Артан", "Kraken", Международный легион и Легион "Свобода России" завершили выполнение комплексной операции по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

Ее результатом стал захват батальонного района обороны россиян, уничтожение трех мотострелковых батальонов, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса Вооруженных сил России.

Также во время штурмовых действий взяты в плен солдаты оккупационной армии.

"После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному", — отметили в ГУР.

По данным разведки, особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" с несравнимо низкими потерями. Это пример отличного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения, подчеркнули в разведке.