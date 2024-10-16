15 жовтня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони провели операцію у Харківській області, у межах якої знищили майже полк окупантів. Про це повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відповідне відео.

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Спецпідрозділи "Артан", "Kraken", Міжнародний легіон та Легіон "Свобода Росії" завершили виконання комплексної операції зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Її результатом стало захоплення батальйонного району оборони росіян, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону "Шторм" та розвідувальної роти 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу Збройних сил Росії.

Також під час штурмових дій взято в полон солдатів окупаційної армії.

"Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", – зазначили в ГУР.

За даними розвідки, особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу, наголосили в розвідці.