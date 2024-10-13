На Кураховском направлении десантники отбили массированную российскую атаку – видео
В Донецкой области десантники Вооруженных Сил Украины отразили массированную российскую атаку и уничтожили почти 10 единиц техники. Об этом сообщил Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и опубликовал соответствующее видео.
На штурм позиций отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении выехали 30 единиц бронетехники: 25 бронемашин с пехотой при поддержке пяти танков.
"Достигнуть внезапности оккупантам не удалось – колонны вовремя были обнаружены аэроразведкой", – говорится в сообщении.
Еще на подступах оккупанты столкнулись с огнем украинской артиллерии и ударами дронов-камикадзе. Успешно вступили в бой противотанкисты, также сработали минные заграждения.
Украинские воины, отражая российскую атаку, сожгли семь бронемашин с пехотой и один танк. Еще один танк был подбит. Также в ходе боя уничтожили более 30 оккупантов. Уцелевшая техника сбежала с поля боя от украинских ударных дронов.
- Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте, ежедневно там происходят десятки боестолкновений. 79 бригада уже неоднократно разбивала российские колонны, идущие в наступление на десантников на этом участке фронта.
- 3 сентября оккупанты пытались штурмовать позиции украинских десантников на Кураховском направлении, двинувшись колонной техники, однако пришлось бежать с поля боя.