В Донецкой области десантники Вооруженных Сил Украины отразили массированную российскую атаку и уничтожили почти 10 единиц техники. Об этом сообщил Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и опубликовал соответствующее видео.

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На штурм позиций отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении выехали 30 единиц бронетехники: 25 бронемашин с пехотой при поддержке пяти танков.

"Достигнуть внезапности оккупантам не удалось – колонны вовремя были обнаружены аэроразведкой", – говорится в сообщении.

Еще на подступах оккупанты столкнулись с огнем украинской артиллерии и ударами дронов-камикадзе. Успешно вступили в бой противотанкисты, также сработали минные заграждения.

Украинские воины, отражая российскую атаку, сожгли семь бронемашин с пехотой и один танк. Еще один танк был подбит. Также в ходе боя уничтожили более 30 оккупантов. Уцелевшая техника сбежала с поля боя от украинских ударных дронов.