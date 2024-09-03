Российские оккупанты пытались штурмовать позиции украинских десантников, двинувшись колонной техники, однако пришлось бежать с поля боя. Видео опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада, выполняющая боевые задания на Кураховском направлении.

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"Оккупанты в очередной раз прибегли к суицидному шагу — и при поддержке техники пошли в атаку на позиции Таврических десантников", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что аэроразведчики бригады обнаружили колонну еще далеко на подступах – и россиян сразу "приветливо" встретили украинские артиллеристы и операторы ударных дронов.

"Почувствовав прицельность огня наших воинов, россияне начали разворачивать технику и сбегать с поля боя. Дерзкий штурм закончился позорным бегством. И гибелью нескольких беглецов", – рассказали десантники.

Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте, ежедневно там происходят десятки боестолкновений. 79 бригада уже неоднократно разбивала российские колонны, идущие в наступление на десантников на этом участке фронта.

1 сентября россияне нанесли по центру Курахово комбинированный удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии. Снаряды попали в жилые дома.

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