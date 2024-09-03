Російські окупанти намагались штурмувати позиції українських десантників, рушивши колоною техніки, проте довелось тікати з поля бою. Відео опублікувала 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада, що виконує бойові завдання на Курахівському напрямку.

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"Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку — і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції Таврійських десантників", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що аеророзвідники бригади виявили колону ще далеко на підступах – і росіян одразу "привітно" зустріли українські артилеристи та оператори ударних дронів.

"Відчувши прицільність вогню наших воїнів, росіяни почали розвертати техніку і тікати з поля бою. Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів", – розповіли десантники.

Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. 79 бригада вже неодноразово розбивала російські колони, які йдуть у наступ на десантників на цій ділянці фронту.

1 вересня росіяни завдали по центру Курахового комбінованого удару із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та ствольної артилерії. Снаряди влучили у житлові будинки.

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