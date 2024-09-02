З'явилось відео із центру Курахового, який Росія накрила вогнем з "Урагану"
З’явились кадри, зняті після ракетного удару росіян 1 вересня по центру Курахового Донецької області, внаслідок якого загинули чотири людини. Відео опублікувала Нацполіція.
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1 вересня о 13:10 росіяни завдали по місту комбінованого удару із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та ствольної артилерії. Снаряди влучили у житлові будинки.
Окупанти вбили трьох жінок віком 54, 83, 94 роки та 61-річного чоловіка, який помер у лікарні.
Поранено 10 жителів віком від 33 до 68 років, серед них п’ятеро чоловіків і п’ятеро жінок.
Пошкоджено п’ять багатоквартирних і два приватні будинки, два цивільні авто.
Поліція показала відео наслідків обстрілу та надання допомоги пораненим.
- З 27 серпня у Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області введено посилений комендантський час.
- 31 серпня внаслідок обстрілу окупантів у Часовому Ярі загинули щонайменше п’ять осіб, а в Покровську було пошкоджено рятувальну частину.
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