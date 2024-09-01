Росія накрила вогнем "Урагану" центр Курахового: вбила чотирьох людей – фото

Відомо про загиблих та постраждалих цивільних – у них осколкові поранення

Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти обстріляли центр Курахового Донецької області, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, 1 вересня РФ завдала удару по центральній частині Курахового. Проти мирного населення ворог, ймовірно, використав ствольну артилерію та реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна людина померла у лікарні. Також п’ятеро жінок та троє чоловіків дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості.

У місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

З 27 серпня у Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області введено посилений комендантський час.

31 серпня внаслідок обстрілу окупантів у Часовому Ярі загинули щонайменше п’ять людей, а в Покровську було пошкоджено рятувальну частину.

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