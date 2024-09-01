Россия накрыла огнем "Урагана" центр Курахово: убила четырех человек – фото

Известно о погибших и пострадавших гражданских – у них осколочные ранения

Фото: Офис генпрокурора

Российские оккупанты обстреляли центр Курахово Донецкой области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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По данным следствия, 1 сентября РФ нанесла удар по центральной части Курахово. Против мирного населения враг, вероятно, использовал ствольную артиллерию и реактивную систему залпового огня "Ураган".

В результате попадания снарядов трое гражданских получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице. Также пять женщин и трое мужчин получили осколочные ранения разной степени тяжести.

В городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

С 27 августа в Покровской, Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области введен усиленный комендантский час.

31 августа в результате обстрела оккупантов в Часовом Яре погибли по меньшей мере пять человек, а в Покровске была повреждена спасательная часть.

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