Появились кадры, снятые после ракетного удара россиян 1 сентября по центру Курахово Донецкой области, в результате которого погибли четыре человека. Видео опубликовала Нацполиция.

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1 сентября в 13:10 россияне нанесли по городу комбинированный удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии. Снаряды попали в жилые дома.

Оккупанты убили трех женщин в возрасте 54, 83, 94 года и 61-летнего мужчину, который скончался в больнице.

Ранены 10 жителей в возрасте от 33 до 68 лет, среди них пятеро мужчин и пятеро женщин.

Повреждены пять многоквартирных и два частных дома, два гражданских автомобиля.

Полиция показала видео последствий обстрела и оказания помощи раненым.

С 27 августа в Покровской, Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области введен усиленный комендантский час.

31 августа в результате обстрела оккупантов во Часовом Яру погибли по меньшей мере пять человек, а в Покровске была повреждена спасательная часть.

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