Операція Збройних Сил України зі штурму КПВВ "Суджа" в Курській області була якісно спланована, і ці рубежі вдалося взяти досить швидко, хоча й не з першої спроби. Про це розповів безпосередній учасник штурму, командир десантно-штурмового підрозділу80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади на ім’я Сергій.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Офіцер розповів, що 6 серпня дружні підрозділи прорвали кордон з РФ, потім зайшли воїни 80 бригади. По окупантах "добряче насипала" українська авіація, відпрацювали артилерія, танки, потім зайшла піхота і зачистила окопи та опорні пункти росіян.

"Потім ми почали заходити сюди. З першого разу нам не вдалось отримати цю ділянку – ми відкотилися на більш вигідні позиції. І після цього ми разом з танчиком вже сюди заїхали, відпрацював танчик, відкотився, і потім вже (7 серпня. – Ред.) ворог почав здаватися", – розповів десантник.

За його словами, втрати українських сил були "мінімальними".

Командир підрозділу переконаний, що подібні операції потрібні насамперед для того, щоб відтягнути російські війська від лінії фронту в Україні.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Росія перекинула на цей напрямок близько 30 000 військових з України.

Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО не проти наступу ЗСУ у Курській області. Але про відповідні плани Україна Альянс не інформувала.

Читайте також: Росіяни знають про операцію ЗСУ у Курській області, але 43% тільки "щось чули" – опитування