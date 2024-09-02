Операция Вооруженных Сил Украины по штурму КПВВ "Суджа" в Курской области была качественно спланирована, и эти рубежи удалось взять достаточно быстро, хотя и не с первой попытки. Об этом рассказал непосредственный участник штурма, командир десантно-штурмового подразделения80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады по имени Сергей.

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Офицер рассказал, что 6 августа дружественные подразделения прорвали границу с РФ, затем вошли воины 80 бригады. По оккупантам "хорошо насыпала" украинская авиация, отработали артиллерия, танки, затем зашла пехота и зачистила окопы и опорные пункты россиян.

"Потом мы начали заходить сюда. С первого раза нам не удалось получить этот участок – мы откатились на более выгодные позиции. И после этого мы вместе с танчиком уже сюда заехали, отработал танчик, откатился, и потом уже (7 августа. – Ред.) враг начал сдаваться", – рассказал десантник.

По его словам, потери украинских сил были "минимальными".

Командир подразделения убежден, что подобные операции нужны прежде всего для того, чтобы оттянуть российские войска от линии фронта в Украине.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Россия перебросила на это направление около 30 000 военных из Украины.

Столтенберг дал понять, что НАТО не против наступления ВСУ в Курской области. Но о соответствующих планах Украина Альянс не информировала.

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