Столтенберг дал понять, что НАТО не против наступления ВСУ на Курск. Но о планах не знало

Генсек НАТО отверг обвинения Кремля – уверяет, что в планировании наступления на Курскую область НАТО не играло никакой роли

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

В НАТО не были осведомлены о планах Украины провести операцию в Курской области, однако право Украины на самооборону не заканчивается на российской границе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает WELT AM SONNTAG.

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"НАТО впервые заявляет, что одобряет продвижение украинских вооруженных сил в Курскую область, принадлежащую России", – говорится в публикации немецкого издания.

Однако Столтенберг отверг обвинения Кремля в том, что Альянс якобы был проинформирован о наступлении ВСУ в Курской области: "Украина не обсуждала заранее с НАТО планирование наступления на Курск. В этом отношении НАТО не играло никакой роли".

Он отметил, что более 900 дней Россия ведет безосновательную захватническую войну против Украины и с тех пор совершила многочисленные нападения через границу из Курской области на Украину, поэтому, по его словам, российские солдаты, танки и базы являются законными целями в соответствии с международным правом.

Генсек НАТО отметил, что Курская операция, как и все другие военные операции, связана с рисками, "но это решение Украины, как защищаться".

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Россия перебросила на это направление около 30 000 военных из Украины.

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