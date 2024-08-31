Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО не проти наступу ЗСУ на Курськ. Але про плани не знало

Генсек НАТО відкинув звинувачення Кремля – запевняє, що у плануванні наступу на Курську область НАТО не відігравало жодної ролі

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

В НАТО не були обізнані щодо планів України здійснити операцію у Курській області, проте право України на самооборону не закінчується на російському кордоні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає WELT AM SONNTAG.

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"НАТО вперше заявляє, що схвалює просування українських збройних сил у Курську область, яка належить Росії", – йдеться в публікації німецького видання.

Проте Столтенберг відкинув звинувачення Кремля в тому, що Альянс нібито був поінформований про наступ ЗСУ у Курській області: "Україна не обговорювала заздалегідь з НАТО планування наступу на Курськ. У цьому відношенні НАТО не відігравало жодної ролі".

Він наголосив, що понад 900 днів Росія веде безпідставну загарбницьку війну проти України і з того часу здійснила численні напади через кордон з Курської області на Україну, тому, за його словами, російські солдати, танки та бази є законними цілями згідно з міжнародним правом.

Генсек НАТО зазначив, що Курська операція, як і всі інші військові операції, пов’язана з ризиками, "але це рішення України, як захищатися".

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Росія перекинула на цей напрямок близько 30 000 військових з України.

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