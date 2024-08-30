Повітряні сили показали, як льотчик Karaya знищує мости у Курській області – відео
Український МіГ-29 відпрацював по переправах окупантів у Курській області Росії. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і оприлюднив відповідне відео.
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За його словами, щодня ПС планують операції у Курській області. Під час таких планувань відбувається програмування засобів ураження, а після відбувається бойовий виліт і ураження цілей окупантів.
На відео показно підготовку літака МіГ-29, який застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER та знищує мостові переправи у Курській області. Також показано пілота Вадима Ворошилова (Karaya), який виконує ці операції.
- 16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.
- 20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.
- 21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.
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