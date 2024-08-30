Український МіГ-29 відпрацював по переправах окупантів у Курській області Росії. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і оприлюднив відповідне відео.

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За його словами, щодня ПС планують операції у Курській області. Під час таких планувань відбувається програмування засобів ураження, а після відбувається бойовий виліт і ураження цілей окупантів.

На відео показно підготовку літака МіГ-29, який застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER та знищує мостові переправи у Курській області. Також показано пілота Вадима Ворошилова (Karaya), який виконує ці операції.

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війнаКурська областьВадим Ворошилов