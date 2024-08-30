Український МіГ-29 відпрацював по переправах окупантів у Курській області Росії. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і оприлюднив відповідне відео.

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За його словами, щодня ПС планують операції у Курській області. Під час таких планувань відбувається програмування засобів ураження, а після відбувається бойовий виліт і ураження цілей окупантів.

На відео показно підготовку літака МіГ-29, який застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER та знищує мостові переправи у Курській області. Також показано пілота Вадима Ворошилова (Karaya), який виконує ці операції.

16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.

20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.

21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.

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