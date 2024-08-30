Украинский МиГ-29 отработал по переправам оккупантов в Курской области России. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и обнародовал соответствующее видео.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, каждый день ВС планируют операции в Курской области. В ходе таких планирований происходит программирование средств поражения, а затем происходит боевой вылет и поражение целей оккупантов.

На видео показана подготовка самолета МиГ-29, применяющего авиабомбы GBU-62 JDAM-ER и уничтожающего мостовые переправы в Курской области. Также показан пилот Вадима Ворошилова (Karaya), выполняющий эти операции.

Читайте также: Сырский: В Курской области за сутки ВСУ продвинулись до двух километров

войнаКурская областьВадим Ворошилов