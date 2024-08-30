Украинский МиГ-29 отработал по переправам оккупантов в Курской области России. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и обнародовал соответствующее видео.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, каждый день ВС планируют операции в Курской области. В ходе таких планирований происходит программирование средств поражения, а затем происходит боевой вылет и поражение целей оккупантов.

На видео показана подготовка самолета МиГ-29, применяющего авиабомбы GBU-62 JDAM-ER и уничтожающего мостовые переправы в Курской области. Также показан пилот Вадима Ворошилова (Karaya), выполняющий эти операции.

16 августа Олещук заявил, что украинские летчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.

20 августа командующий ВС показал видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.

21 августа Силы спецопераций ВСУ показали поражение понтонных переправ россиян в Курской области.

Читайте также: Сырский: В Курской области за сутки ВСУ продвинулись до двух километров