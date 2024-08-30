Воздушные силы показали, как летчик Karaya уничтожает мосты в Курской области - видео
Украинский МиГ-29 отработал по переправам оккупантов в Курской области России. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и обнародовал соответствующее видео.
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По его словам, каждый день ВС планируют операции в Курской области. В ходе таких планирований происходит программирование средств поражения, а затем происходит боевой вылет и поражение целей оккупантов.
На видео показана подготовка самолета МиГ-29, применяющего авиабомбы GBU-62 JDAM-ER и уничтожающего мостовые переправы в Курской области. Также показан пилот Вадима Ворошилова (Karaya), выполняющий эти операции.
- 16 августа Олещук заявил, что украинские летчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.
- 20 августа командующий ВС показал видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.
- 21 августа Силы спецопераций ВСУ показали поражение понтонных переправ россиян в Курской области.
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