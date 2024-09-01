Россияне знают об операции ВСУ в Курской области, но 43% только "что-то слышали" – опрос

51% опрошенных россиян говорят, что внимательно следят за развитием событий в Курской области, 43% опрошенных "что-то слышали"

Иллюстративное фото - Генштаб

Абсолютное большинство россиян (94%) знают об операции Вооруженных Сил Украины в Курской области, однако почти половина из них только "что-то слышали". Об этом свидетельствуют результаты проведенного в августе опроса российского Левада-Центра.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Так, 51% респондентов ответили, что внимательно следят за развитием событий, 43% опрошенных "что-то слышали, но не в деталях", еще 6% ничего об этом не слышали.

При этом почти все опрошенные говорят, что их "беспокоит" наступление Украины на Курскую область – 91% ("очень беспокоит" – 63%, "скорее беспокоит" – 28%). Не волнуют эти события в совокупности 9% респондентов.

Прежде всего причинами для беспокойства россияне называют "жертвы среди мирного населения" (41%), "нападение на территорию России" (25%), а также "слабость и неподготовленность власти" (11%).

Опрос проводился Левада-Центром с 22 до 28 августа 2024 года среди 1619 россиян в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось дома у респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Россия перебросила на это направление около 30 000 военных из Украины.

Столтенберг дал понять, что НАТО не против наступления ВСУ на Курск. Но о соответствующих планах Украина Альянс не информировала.

Смотрите также: Воздушные силы показали, как летчик Karaya уничтожает мосты в Курской области – видео