Росіяни знають про операцію ЗСУ у Курській області, але 43% тільки "щось чули" – опитування

51% опитаних росіян кажуть, що уважно відслідковують за розвитком подій у Курській області, 43% опитаних "щось чули"

Ілюстративне фото - Генштаб

Абсолютна більшість росіян (94%) знають про операцію Збройних Сил України у Курській області, проте майже половина із них лише "щось чули". Про це свідчать результати проведеного у серпні опитування російського Левада-Центру.

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Так, 51% респондентів відповіли, що уважно відслідковують за розвитком подій, 43% опитаних "щось чули, але не в деталях", ще 6% нічого про це не чули.

Водночас майже всі опитані кажуть, що їх "турбує" наступ України на Курську область – 91% ("дуже турбує" – 63%, "радше турбує" – 28%). Не турбують ці події в сукупності 9% респондентів.

Насамперед причинами для занепокоєння росіяни називають "жертви серед мирного населення" (41%), "напад на територію Росії" (25%), а також "слабкість та непідготовленість влади" (11%).

Опитування проводилося Левада-Центром з 22 до 28 серпня 2024 року серед 1619 росіян віком від 18 років у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводилось вдома у респондентів, статистична похибка не перевищує 3,4%.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Росія перекинула на цей напрямок близько 30 000 військових з України.

Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО не проти наступу ЗСУ на Курськ. Але про відповідні плани Україна Альянс не інформувала.

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