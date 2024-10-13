На Курахівському напрямку десантники відбили масовану російську атаку – відео
У Донецькій області десантники Збройних Сил України відбили масовану російську атаку й знищили майже 10 одиниць техніки. Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада й опублікував відповідне відео.
На штурм позицій окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку виїхали 30 одиниць бронетехніки: 25 бронемашин із піхотою за підтримки п’яти танків.
"Досягнути раптовості окупантам не вдалось – колони вчасно були виявлені аеророзвідкою", – йдеться в повідомленні.
Ще на підступах окупанти зіткнулись із вогнем української артилерії та ударами дронів-камікадзе. Успішно вступили в бій протитанкісти, також спрацювали мінні загородження.
Українські воїни, відбиваючи російську атаку, спалили сім бронемашин із піхотою та один танк. Ще один танк було підбито. Також під час бою знищили понад 30 окупантів. Вціліла техніка втекла з поля бою від українських ударних дронів.
- Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. 79 бригада вже неодноразово розбивала російські колони, які йдуть у наступ на десантників на цій ділянці фронту.
- 3 вересня окупанти намагались штурмувати позиції українських десантників на Курахівському напрямку, рушивши колоною техніки, проте довелось тікати з поля бою.