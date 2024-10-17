В результаті української операції на півночі Харківської області було зачищено 400 гектарів лісового масиву, знищено сотні окупантів, десятки одиниць техніки, а також поповнено обмінний фонд полоненими росіянам. Головне управління розвідки показало нове відео операції, а речник Національної гвардії Руслан Музичук розповів LIGA.net деталі.

Операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців провели бійці13-ї бригади НГУ "Хартія", спецпідрозділи ГУР "Артан", Kraken, Міжнародний легіон і "Легіон Свобода Росії".

Музичук розповів, що за результатами вдалих штурмових дій бійці "Хартії" знищили 233 окупантів, більш як 300 було поранено та 10 захоплено в полон.

Знищено й пошкоджено 50 одиниць броньованої та вантажної техніки, понад 400 фортифікаційних об’єктів противника.

Також ГУР показало нове відео операції від воїнів спецпідрозділу "Артан".

"Операція була непростою, але, як завжди, успішною. По нас працювали й літаки, били ракетами, КАБами, працювала ствольна артилерія, танки, міномети… Попри все – хлопцям вдалося виконати поставлене нашим командиром Кирилом Будановим завдання", – розповів командир "Артану" з позивним Титан.

16 жовтня ГУР показало перше відео операції й повідомило, що в результаті цих дій вдалося завести піхоту 13 бригади "Хартії" з незрівнянно низькими втратами.

24 вересня ГУР повідомило про звільнення Вовчанського агрегатного заводу від росіян.

25 вересня стало відомо, що у межах операції було взято в полон близько 20 окупантів.

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