Россия накапливает пехоту, чтобы каждые 20 минут бросать на штурмы в районе Селидово

Россияне прикрываются артиллерией, чтобы продвигаться вперед на фронте группами по пять-семь человек

Украинские военные (Фото: Национальная гвардия)

Российские войска усилили артобстрелы по всей линии фронта, в том числе на Покровском направлении в районе Селидово. Враг накапливает пехоту на этом направлении для активных штурмов, сообщил в комментарии для LIGA.net представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

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По его словам, россияне пытаются накапливать пехоту для штурмов группами по пять-семь человек без поддержки бронированной техники. Такие штурмы, говорит Музычук, враг проводит каждые 20-30 минут, прикрываясь лесополосами и другими географическими особенностями местности.

Кроме этого, количество обстрелов из артиллерии и РСЗО на восточных направлениях увеличилось: 559 за предыдущие сутки по сравнению с примерно 200 весной.

"Под прикрытием огня артиллерии противник пытается проводить штурмовые действия сразу из трех направлений, больше всего концентрирует усилия к югу от Селидово и по направлению н.п. Цукурино", — сказал Музычук.

За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 13 раз, применяя значительное количество пехоты. Нацгвардейцам удалось нанести удары по 307 оккупантам, из которых 157 были убиты, а другие ранены. Это фактически три роты, отметил Музычук.

Также в последние недели россияне усилили присутствие на фронте средств радиоэлектронной борьбы, что затрудняет работу аэроразведчиков. Но операторы дронов, по словам Музычука, находят решение для эффективного применения БпЛА. Кроме того, военные за сутки уничтожили вражеский танк, четыре единицы бронетехники, восемь автомобилей, станцию РЭБ и два склада БК.

14 октября в Нацгвардии заявили, что Россия ведет механизированные наступления на Покровском направлении перед ухудшением погоды.

20 октября сообщалось, что под Купянском россияне хотят выйти на Оскол, чтобы вести наступление дальше. Силы обороны отражают вражеские штурмы.