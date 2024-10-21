Возле Селидово россияне расстреляли двух пленных ВСУ: начато расследование

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

По факту казни россиянами в Донецкой области двух военнопленных Вооруженных Сил Украины правоохранители начали расследование. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Досудебное расследование проводится по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенной с умышленным убийством.

По версии следствия, днем в пятницу, 18 октября, представители Вооруженных сил России в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматов.