Возле Селидово россияне расстреляли двух пленных ВСУ: начато расследование
По факту казни россиянами в Донецкой области двух военнопленных Вооруженных Сил Украины правоохранители начали расследование. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Досудебное расследование проводится по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенной с умышленным убийством.
По версии следствия, днем в пятницу, 18 октября, представители Вооруженных сил России в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.
Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматов.
- 4 октября ОГП начал расследование расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.
- 6 октября появилась информация о том, что враг расстрелял троих украинских воинов у поселка Нью-Йорк.
- 13 октября ОГП открыл уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных в Курской области.