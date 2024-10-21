Біля Селидового росіяни розстріляли двох полонених ЗСУ: розпочато розслідування
За фактом страти росіянами у Донецькій області двох військовополонених Збройних Сил України правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Досудове розслідування проводять за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаної з умисним вбивством.
За версією слідства, удень в п’ятницю, 18 жовтня, представники Збройних сил Росії у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.
Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматів.
- 4 жовтня ОГП розпочав розслідування розстрілу 16 військовополонених під Покровськом. В США заявили, що не можуть підтвердити інформацію, бо їм бракує доказів.
- 6 жовтня з'явилася інформація про те, що ворог розстріляв трьох українських воїнів біля селища Нью-Йорк.
- 13 жовтня ОГП розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼятьох українських військовополонених у Курській області.