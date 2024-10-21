Біля Селидового росіяни розстріляли двох полонених ЗСУ: розпочато розслідування

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

За фактом страти росіянами у Донецькій області двох військовополонених Збройних Сил України правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Досудове розслідування проводять за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаної з умисним вбивством.

За версією слідства, удень в п’ятницю, 18 жовтня, представники Збройних сил Росії у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматів.