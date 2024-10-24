Россияне расстреляли четырех пленных нацгвардейцев под Селидово – Офис генпрокурора
Россияне убили четырех украинских пленных бойцов Национальной гвардии вблизи Селидово – правоохранители приступили к расследованию военного преступления, сообщил Офис генерального прокурора.
Согласно оперативным данным, 6 октября четверо военных Нацгвардии выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе Селидово – около 13:00 оккупанты начали штурм укреплений, во время которого захватили украинских защитников в плен, а затем записали допрос раненых безоружных защитников на видео.
На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и обнаружили тела убитых украинских военных, отмечает ОГП.
Правоохранители расследуют это преступление по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Ранее Офис генпрокурора сообщил о расследовании убийства россиянами двух украинских безоружных пленных вблизи Селидово, которое произошло 18 октября.
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