Россияне расстреляли четырех пленных нацгвардейцев под Селидово – Офис генпрокурора

Защитники попали в плен 6 октября, на следующий день их нашли мертвыми

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне убили четырех украинских пленных бойцов Национальной гвардии вблизи Селидово – правоохранители приступили к расследованию военного преступления, сообщил Офис генерального прокурора.

Согласно оперативным данным, 6 октября четверо военных Нацгвардии выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе Селидово – около 13:00 оккупанты начали штурм укреплений, во время которого захватили украинских защитников в плен, а затем записали допрос раненых безоружных защитников на видео.

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и обнаружили тела убитых украинских военных, отмечает ОГП.

Правоохранители расследуют это преступление по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Ранее Офис генпрокурора сообщил о расследовании убийства россиянами двух украинских безоружных пленных вблизи Селидово, которое произошло 18 октября.